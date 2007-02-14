Новий нардеп-регіонал погрожує сповна пригостити «свій народ» сексом
Поетічєскіє страданія
Незабаром ряди фракції «регіоналів» чекає поповнення. Замість Ніни Карпачової, яку обрали на пост уповноваженого з прав людини, депутатську присягу принесе донецький поет, № 207 у списку ПР, Борис Бєлаш. Місцева газета «Салон Дона и Баса» цитує вірш Бєлаша, який є поетично оформленою виборчою програмою депутата:
Если стану я нардепом,
Обеспечу свой народ
Салом, яйцами и хлебом.
Пусть потешит свой живот.
Пусть он ложкой ест сметану,
Напихается икрой,
Возражать ему не стану.
Я – такой!
Завалю печеньем, кексом,
Хочешь торт, трюфели – на!
Если надо, то и сексом
Угощу его сполна.
И ни-ни,
Ни в коем разе,
Не за деньги, а за так.
Ну а как же без фантазий
Сексуальных?
Да никак!
А не стану вдруг нардепом,
Зубы стисну, боль снесу,
Кулачищами свирепо
В глаз вдавлю назад слезу.