Новий нардеп-регіонал погрожує сповна пригостити «свій народ» сексом

Незабаром ряди фракції «регіоналів» чекає поповнення. Замість Ніни Карпачової, яку обрали на пост уповноваженого з прав людини, депутатську присягу принесе донецький поет, № 207 у списку ПР, Борис Бєлаш. Місцева газета «Салон Дона и Баса» цитує вірш Бєлаша, який є поетично оформленою виборчою програмою депутата:

Если стану я нардепом,

Обеспечу свой народ

Салом, яйцами и хлебом.

Пусть потешит свой живот.

Пусть он ложкой ест сметану,

Напихается икрой,

Возражать ему не стану.

Я – такой!

Завалю печеньем, кексом,

Хочешь торт, трюфели – на!

Если надо, то и сексом

Угощу его сполна.

И ни-ни,

Ни в коем разе,

Не за деньги, а за так.

Ну а как же без фантазий

Сексуальных?

Да никак!

А не стану вдруг нардепом,

Зубы стисну, боль снесу,

Кулачищами свирепо

В глаз вдавлю назад слезу.

Остров