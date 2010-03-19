Тимошенко привітала Ліну Костенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО привітала видатну українську поетесу, письменницю Ліну КОСТЕНКО з ювілеєм.

«Від щирого серця вітаю Вас із ювілеєм! Ваше ім’я - гордість України. Ви уособлюєте принциповість і непохитність, символізуєте чесність і патріотизм. Ви є справжнім титаном українського слова», - йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, поетична творчість Л.КОСТЕНКО - це золотий фонд українського народу. “Гуманітарна аура української нації немислима без Вашого творчого генія. Історичні романи «Маруся Чурай», «Берестечко», численні поетичні збірки підносять українську літературу на світовий рівень», - наголосила вона.

«Ви були й залишаєтеся Гідністю, Совістю та Словом нашої нації. Я щаслива, що живу в один час із Вами. Коли стає важко від щоденної боротьби за Україну, я пригадую Ваші чудові слова: «Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку». Ці слова надихають, змушують іти вперед. В ім’я правди. Вашою дорогою», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона побажала Л.КОСТЕНКО, щоб ювілей «став поштовхом до нових звершень».

«Нехай успіх завжди буде з Вами. Творчого натхнення. Добра та щастя!», - сказала лідер БЮТ.