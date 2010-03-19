Міноритарний акціонер протестує проти продажу 6% акцій «МАУ»

Міноритарний акціонер ЗАТ «Міжнародні авіалінії України» («МАУ») виступає проти угоди, відповідно до якої пакет акцій авіакомпанії в розмірі 6% може бути відчужено з порушенням чинного законодавства і Статуту «МАУ».

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві транспорту та зв`язку України.

«Колишній виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО кулуарно ініціював продаж 6% акцій ЗАТ «Міжнародні авіалінії України», які знаходяться на балансі емітента, на користь компанії, що не є акціонером «МАУ». Запланована угода порушує пріоритетні права акціонерів «МАУ» на придбання акцій, а також є сумнівною з огляду вигоди для самого ЗАТ «МАУ», - зазначив співрозмовник агентства, нагадавши, що в закритих акціонерних товариствах першочергове право на придбання акцій мають діючі акціонери. «За наявними достовірними даними, як покупець виступає структура, контрольована відомим підприємцем, колишнім генеральним директором і головою Наглядової ради ЗАТ «АероСвіт» Аароном МАЙБЕРГОМ», - повідомило джерело в Мінтрансі.

Співрозмовник не виключає, що найбільш вірогідною причиною спроби колишнього в.о. голови ФДМ Д.ПАРФЕНЕНКА продати акції ЗАТ «Міжнародні авіалінії України» з порушенням Закону України «Про господарські товариства», Господарського й Цивільного кодексів України, є «корисливі мотиви».

Представники міноритарного акціонера ЗАТ «Міжнародні авіалінії України» закликають нове керівництво Фонду державного майна України не допустити угоду з продажу 6% акцій ЗАТ «МАУ», яка здійснюється з порушенням чинного законодавства України й Статуту «МАУ».

***ЗАТ «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) - найбільший пасажирський авіаперевізник в Україні. Надає послуги з пасажирських і вантажних перевезень. Компанія заснована в 1992 році як спільне закрите акціонерне підприємство. Акціонери - Фонд державного майна України (61,6% акцій), «Austrian Airlines» (22,5%), Європейський банк реконструкції та розвитку (9,9%). Решта 6% акцій знаходяться на балансі емітента.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 18 березня 2010 року, Олександр РЯБЧЕНКО приступив до виконання обов`язків голови ФДМ, починаючи з 18 березня 2010 року.