Азаров грозить Черновецькому радикальною зміною керівництва Києва

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ попередив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про радикальні кроки щодо зміни керівництва у столиці в разі невирішення проблем киян.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив сьогодні під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

За словами М.АЗАРОВА, “Україна для людей повинна починатися з міста Києва. І ми зібралися саме для того, щоб знайти шляхи вирішення проблем, які є в місті Києві”.

Прем’єр вважає, що влада у столиці не працює, назвавши однією з причин цього невірну розстановку кадрів. “Багато чиновників не є фахівцями у галузі місцевого господарства. Частина керівників взагалі призначена за незрозумілими критеріями. Навіть з’явитись на роботу для них проблема”, - заявив М.АЗАРОВ.

Також прем’єр вважає, що у столиці відсутня ефективна взаємодія не тільки між службами, які відповідають за функціонування інфраструктури міста, а й між районними адміністраціями. “Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає навести порядок у столиці. Тому питання ставиться жорстко: або покращуйте свою роботу, або добровільно пишіть заяви”, - наголосив прем’єр. При цьому він запевнив, що уряд готовий допомогти київській владі, але відповідальність за стан міста повинні нести особисто мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та глави адміністрації.

М.АЗАРОВ також констатував, що у столиці роками не вирішуються проблеми стану доріг, тротуарів, зношеність ліфтового господарства, вивезення сміття, освітлення вулиць, безпека на вулицях, безперебійне електро- та водопостачання, функціонування міських колекторів.

Він підкреслив, що стан комунального транспорту, тарифи за житлово-комунальні послуги підвищуються, а якість послуг, які отримують жителі столиці, знижуються.

Крім того, зазначив глава уряду, наближається літній період, коли суттєво збільшується кількість транспортних засобів на вулицях міста, але для розв`язання проблеми транспортних заторів нічого не робиться. “Підземні стоянки, парковки, так і залишилися на словах. Як же Київ збирається приймати Євро-2012?”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Звертаючись до присутніх на нараді представників МВС, прем’єр закликав їх також приєднатися до вирішення проблеми заторів у столиці.

Окремо М.АЗАРОВ наголосив на невирішеному питанні ефективності розпоряджень земельними ресурсами.

“Час проходить, а проблеми тільки накопичуються. При цьому міська влада використовує бюджетні кошти на цілі, які в багатьох випадках є далеко не першочерговими”, - заявив М.АЗАРОВ, відзначивши необхідність терміново відновити ефективну систему управління столицею.

Тому, за словами прем’єра, якийсь час уряд буде допомагати владі Києва наводити порядок. Прем’єр повідомив, що відповідальним за це від уряду буде віце-прем`єр-міністр з питань регіональної політики Віктор ТИХОНОВ.

“Разом з Тихоновим, Леоніде Михайловичу, керівники районних державних адміністрацій повинні докласти максимум зусиль, щоб кияни в короткий проміжок часу відчули поліпшення. Якщо цього не станеться, ми вимушені будемо піти на радикальні кроки”, - заявив М.АЗАРОВ.