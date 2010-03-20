Грищенко хоче замінити посла України у РФ людиною, "яка вміє домовлятися"

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що рішення щодо призначення нового Надзвичайного і Повноважного Посла України в Росії готується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі телеканалу «Інтер».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи ухвалене рішення щодо кандидатури нового посла в Росії, К.ГРИЩЕНКО відповів, що «рішення готується».

За словами міністра, новим послом буде «людина кваліфікована, яка знає, розуміє російські реалії, знає міжнародне життя, вміє домовлятися і яка дуже часто спілкується з міністром закордонних справ».

Як повідомляв УНІАН, до призначення главою МЗС 11 березня 2010 року К.ГРИЩЕНКО з червня 2008 року працював на посаді посла України в Росії.