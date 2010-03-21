Янукович привітав Кличка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Володимира КЛИЧКА з упевненою перемогою над Едді ЧЕМБЕРСОМ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Щиро вітаю Вас з упевненою перемогою над американцем Едді ЧЕМБЕРСОМ та підтвердженням свого статусу найсильнішого боксера сучасності”, - підкреслив Президент України.

При цьому він наголосив: Україна пишається домінуванням на міжнародній боксерській арені своїх співвітчизників. Без перебільшення – Ви гордість нації”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав В.КЛИЧКУ щастя, здоров’я, натхнення і невичерпної енергії у підкоренні нових вершин на славу України.

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИЧКО переміг американця Е.ЧЕМБЕРСА у бою на захист своїх титулів чемпіона світу за версіями IBF і WBO.

Двобій відбувся в Дюссельдорфі (Німеччина) на стадіоні Espirit Arena, розрахованому на 51 тисячу глядачів.