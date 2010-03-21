Луценко думає, що Янукович торгується з Черновецьким

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що погроза нової влади звільнити голову КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в разі, якщо за три місяці не покращиться ситуація в Києві, є політичним торгом.

Таку думку він висловив в ефірі «5-го каналу» в неділю.

Ю.ЛУЦЕНКО запевняє, що вочевидь наразі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ лякають Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що можуть його звільнити. В той же час він висловив подив, що на виправлення ситуації в столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ дали 3 місяці.

«Про які 3 місяці йде мова? Невже попередні 3 роки мало? Невже комусь не досить цих доказів абсолютно цинічного пограбування Києва під маскою блаженного, яке проводить ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ?", - запитав Ю.ЛУЦЕНКО .

Екс-міністр наголосив, що у нього складається враження, що просто йдуть торги. «По-перше, політичні - віддай нам свій клуб бабусь на політичну підримку, і ми тебе не будемо чіпати; по-друге, фінансові і багато інших», - сказав він.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ та М.АЗАРОВ повинні були одразу звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з формулюванням «у зв’язку з обранням нового Президента». Якщо він все-таки буде відправлений у відставку, то це піде на користь країні. «Якщо це лише відтягування часу, щоб провчити ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і завоювати космічний електорат, а я боюсь, що цим і закінчиться, то буде шкода, що ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ і ми всі разом втратили цей шанс - звільнення країни від пограбування», - додав лідер «Народної самооборони».