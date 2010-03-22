У ЄЦ не готові ділитися трубою і нагадують про «усушку і утруску» газу

Заступник голови партії «Єдиний Центр», народний депутат Віктор ТОПОЛОВ вважає за необхідне провести аудит газової інфраструктури України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Всі розмови про створення газотранспортного консорціуму потрібно відкласти до повного аудиту газової інфраструктури України. Це нормальний господарських підхід – спочатку перевірити стан цього сегменту державної власності і з’ясувати, чи може він приносити користь своєму власнику, тобто державі», – заявив В.ТОПОЛОВ, коментуючи ініціативу уряду розпочати створення ГТК.

Він наголосив, що перед прийняттям такого важливого рішення, яке може повністю змінити ситуацію у газотранспортній галузі України та Європи, урядові потрібно знайти відповіді на кілька важливих питань. Зокрема, треба зрозуміти, що заважає нам самотужки ефективно використовувати власні потужності та проводити їх модернізацію. «Якщо мова йде лише про нестачу коштів, то їх можна знайти і без створення консорціуму як в країні, так і за кордоном. В Україні одним із таких резервів є недопущення технологічної і комерційної «усушки і утруски» газу, що, за підрахунками фахівців газового ринку, щорічно становить від 2 до 3 млрд. кубометрів палива або від 3,5 до 5 млрд. грн. Якщо ж гроші шукати за кордоном, то Європейський Союз давно пропонує Україні свої послуги у рамках Європейської енергетичної хартії», - зазначив В.ТОПОЛОВ.

Він звернув увагу на поширені сподівання, що створення газотранспортного консорціуму вбереже Україну від втрати транзиту. «Острах перед будівництвом Росією альтернативних маршрутів транспортування газу не даремний. За оцінками фахівців, вже незабаром наша країна може втратити третину транзитних обсягів. Водночас ідея консорціуму як альтернативи іншим трубопроводам вже має вигляд запізнілої. Відтоді як наприкінці 90-х років ГТК планувався для прокладання нових газових магістралей українською територією, ситуація кардинально змінилася. Наші партнери вже вклали величезні кошти у будівництво нових потоків в обхід України. Тому цей аргумент далеко не беззаперечний», - вважає народний депутат.

В.ТОПОЛОВ наголосив, що за будь-яких умов зараз найголовнішим є посилення енергонезалежності України. Енергетичному блоку уряду варто зосередитися на кількох напрямках: збільшенні видобутку українського газу та нафти, розвідці нових родовищ, скороченні технологічних втрат газу при транспортуванні, зменшенні енерговитратності на промислових підприємствах державної форми власності, припиненні нецільового використання коштів. «Усе це, без сумніву, дасть відчутний оздоровчий ефект для галузі. Україна цілком спроможна сама впоратися зі своїми газовими проблемами, не створюючи навіть мінімальних ризиків втрати своєї газотранспортної системи», – вважає він.