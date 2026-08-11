Яким буде 'народний флагман' від Samsung: розкрито всі особливості Galaxy S26 FE

Запуск смартфона очікується найближчими тижнями.

Видання WinFuture опублікувало характеристики Galaxy S26 FE, останньої новинки з сімейства Galaxy S26, презентація якої відбудеться у вересні. Смартфон отримає той самий дизайн, що й S26 та S26+, але коштуватиме дешевше і в чомусь навіть перевершить старші моделі.

Підтверджено, що смартфон отримає AMOLED-дисплей розміром 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2340×1080, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1900 ніт. У якості чипсета використано Exynos 2500, який вже знайомий з Galaxy Z Flip 7. Обсяг оперативної пам’яті становитиме 8 ГБ, вбудованої – 128 або 256 ГБ.

Ємність акумулятора становитиме 4900 мАг, що трохи більше, ніж минулого року, хоча автономність має суттєво зрости – до 50 годин відтворення відео проти 42 годин у S25 FE. Такого приросту вдалося досягти завдяки переходу на кремнієво-вуглецевий акумулятор.

Відео дня

Основна камера залишиться 50-Мп з діафрагмою f/1.8 та оптичною стабілізацією. Її доповнять 12-Мп надширококутна камера (f/2.2) та 8-Мп телеоб'єктив із трикратним оптичним зумом і діафрагмою (f/2.4). Фронтальна камера матиме роздільну здатність 12 мегапікселів. Серед інших характеристик: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC та захист за стандартом IP68.

За інформацією WinFuture, вартість базової версії з пам'яттю 128 ГБ зросте до 800 євро. Це на 50 євро дорожче за стартову ціну Galaxy S25 FE. Презентація новинки відбудеться 4 вересня.

Для порівняння, найдоступніший флагман Apple – iPhone 17e – коштуватиме від 700 євро. Новинка отримала магніти MagSafe та 256 ГБ вбудованої пам'яті, але залишилася з однією камерою на 48 Мп, екраном із частотою оновлення 60 Гц та старою "чубчиною".

Раніше журналісти назвали 6 унікальних функцій Samsung, яких немає в жодному іншому Android. Деякі з них настільки корисні, що після звикання до них перехід на інший телефон може здатися кроком назад.

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