'Увесь цей хаос чути в радіоефірі': командир розповів про росіян на Кінбурнській косі

На косі наразі зосереджено понад 2,5 тис. російських військових.

Сили оборони зараз повністю домінують на Кінбурнській косі, а російські окупанти перебувають в глибокій обороні.

Про це "Радіо Свобода" розповів Денис Носіков, командир Оперативно-тактичного угруповання "Одеса" ЗСУ. Він зазначив, що фізично війська Сил оборони України на косі не присутні, але півострів перебуває під їхнім повним вогневим контролем. Наразі там зосереджений переважно 337-й окремий штурмовий полк.

"Штурмовим він лише називається, адже про жодні штурми взагалі не йдеться. Якщо коротко, Сили оборони зараз повністю домінують, а противник перебуває в глибокій обороні. Наприклад, штурмові роти цього полку зараз називаються підрозділами КТ - контролю території", - розповів Носіков.

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У взаємодії з іншими підрозділами було завдано низку артилерійських та авіаційних ударів по позиціях російських сил на косі. Так, порушення логістики та втрати змусили ворожу армію відійти з північних та західних ділянок коси вглиб Кінбурнського півострова. Через проблеми з постачанням боєприпасів, продовольства та пального українські військові фіксують масові спроби дезертирства та втечі з позицій російських військовослужбовців.

"Увесь цей хаос у радіоефірі ми чудово чуємо й бачимо. Через регулярне мінування логістичних шляхів - зокрема протипіхотними мінно-вибуховими засобами - втекти їм вдається не завжди. Тож для них це повноцінна територія-пастка", - підкреслив командир.

Так, російські солдати намагаються залишити свої позиції через відсутність боєприпасів та продовольства, але їхнє командування віддає накази за будь-яку ціну залишатися на місцях.

На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тис. російських військових. Вони базуються здебільшого у лісистій місцевості, а також у населених пунктах Покровське, Василівка та Покровка, де багато підвалів, різних укриттів та бліндажів. Сили оборони щодоби знищують близько 20 бліндажів із живою силою ворога.

Попри втрати, окупанти намагаються втриматися на косі, адже півострів має стратегічне значення для російської армії - звідти можна обстрілювати південне узбережжя Миколаївської області. Крім того, це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом і можливість для ЗСУ ще ближче підійти до окупованого Росією Криму.

Ситуація на Кінбурнській косі

Як повідомляв УНІАН, раніше Інститут вивчення війни зазначав, що оборона окупантів у зоні північної та західної частин Кінбурнської коси стає "все більш неможливою".

Аналітики зазначали, що підрозділи 337-го повітряно-десантного полку Москви залишають свої позиції через "повністю зірване" постачання. На тлі лавиноподібного зростання втрат вони виявилися абсолютно безсилі.

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