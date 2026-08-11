Неподалік Чорнобильської АЕС 'зустрілися' рись і єнотовидний собака

Обидва види найбільш активні у сутінках та вночі, а також можуть користуватися одними й тими самими лісовими стежками.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, на одній із фотопасток, зафіксували двох різних його мешканців – рись та єнотовидного собаку.

Як повідомляють в установі, на перший погляд, між цими тваринами не так багато спільного. Однак вони мають більше схожого, ніж може здатися.

І рись, і єнотовидний собака належать до хижих ссавців. Обидва види найбільш активні у сутінках та вночі, а також можуть користуватися одними й тими самими лісовими стежками.

Особливо часто це відбувається на територіях, де колись вирувало людське життя, а тепер серед покинутих будинків і занедбаних вулиць господарює природа, повідомляють фахівці.

Для диких тварин залишені села Чорнобильської зони відчуження давно стали невід’ємною частиною природного середовища. Старі дороги та стежки, якими раніше пересувалися люди, тепер слугують зручними маршрутами для тварин. Ними вони ходять у пошуках їжі та води, а також освоюють нові території.

Рись і єнотовидний собака – різні види, які мають зовсім різний спосіб життя. Але об’єднує їх одне: спільний дім, у якому після зникнення людини природа сама встановлює правила, кажуть дослідники.

Більше про тварин у Чорнобильській зоні

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували бородату сову. За словами фахівців, це одна з найдосконаліших нічних мисливиць. Цей птах отримав свою назву не через справжню бороду. Темна пляма під дзьобом лише створює таку ілюзію, а насправді її головна "суперсила" - неймовірний слух. Навіть якщо дрібний гризун рухається під товстим шаром снігу чи густою травою, сова здатна визначити його місцезнаходження лише за звуком.

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