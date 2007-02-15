Про непрофесійну кадрову політику в МНС. Прес-конференція (пряма трансляція на 5 каналі)

11-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція екс-заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій, члена партії “Наша Україна”, Анатолія Медвідя, який прокоментує причини своєї відставки. Тема прес-конференції: ”Непрофесійна кадрова політика у Міністерстві з надзвичайних ситуацій” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).