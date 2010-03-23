Азарову сказали, який у нього запас міцності

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ переконаний, що якщо уряд Миколи АЗАРОВА не розпочне жорсткі й послідовні економічні реформи, він може перетворитися на тимчасовий, перехідний уряд.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо завершення кадрової комплектації виконавчої влади.

«У АЗАРОВА є унікальний шанс увійти до історії реформатором. Запас міцності в часовому відношенні становить близько 6 місяців, чого новій владі вистачить, щоб почати достатньо жорсткі соціально-економічні реформи, про які говорив віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО. Сам факт формування уряду й посилення вертикалі влади є стабілізуючим. Проте у випадку, якщо уряд АЗАРОВА найближчим часом так і не розпочне модернізацію, він стане тимчасовим і навіть перехідним», - вважає експерт.

Водночас, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, одним із основних напрямків діяльності нового уряду можуть стати не стільки реформи, скільки аудит ситуації, що саме по собі представлятиме напівзахід, який не має остаточної цінності й не несе позитивних змін. «Якщо АЗАРОВ не займатиметься реформами, він займатиметься аудитом і перерозподілом зон впливу. Те, яким чином сьогодні здійснюються кадрові призначення, наштовхує на думку про корпоративно-реваншистський принцип формування влади», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, розуміння ситуації без механізму її системного покращення через реформи – це шлях найменшого опору, яким «негоже йти команді, яка самопроголошує себе професійною й реформаторською».