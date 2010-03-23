Ющенко начитав Януковичу короткий курс «Президентство для чайників»

Лідер "Нашої України" Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що нова парламентська коаліція сформована на неконституційних засадах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України", про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю 5-му каналу, яке транслюватиметься сьогодні о 21.00 у програмі "Час".

В ході інтерв’ю В.ЮЩЕНКО наголосив на неконституційному формуванні коаліції, розповів, чому українська ГТС має залишатися незалежною та акцентував увагу на кроках, які має зробити Віктор ЯНУКОВИЧ на посаді Президента України.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО вважає, що В.ЯНУКОВИЧ має бути Президентом всієї України. "Не в цілях Президента бути Президентом Донбасу. Йому треба замислитися над тим, як бути Президентом України. Потрібно почути і одну частину, і другу, бо ти – Президент українців, а не краю", - сказав він.

Лідер "Нашої України" висловив переконання, що процес демократії в Україні вже незворотній. "Український народ цього не допустить. Повернутися в ту саму ріку неможливо", - переконаний В.ЮЩЕНКО.