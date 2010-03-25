Бродський: в Україні будуть казино

Найближчим часом планується прийняти закон, згідно з яким у Криму можна буде відкривати казино в будь-якому готелі.

Про це заявив глава Держкомпідприємництва Михайло Бродський в ефірі Шустер Live.

"В Україні будуть казино. І планується найближчим часом прийняти закон, який в першу чергу зробить Крим міжсезонний курортом", - сказав він.

"Відкриття казино у всіх готелях, з будь-якими зірочками, по всьому Криму дасть можливість тому, хто хоче грати...поїхати в Крим, зіграти, витратити гроші", - підкреслив Бродський.

"Я думаю, що в першу чергу до Криму поїдуть росіяни. Вони люблять Крим, вони знають це місце", - зазначив він.

Крім того, за словами Бродського, "є пропозиція" дозволити відкриття казино в п`ятизіркових готелях великих міст.

"Але ігрових автоматів не буде", - підкреслив він.

Як відомо, у 2009 році Верховна Рада прийняла закон про заборону грального бізнесу в Україні.

Українська правда