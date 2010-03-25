У Новоогарьовому розпочалася зустріч Азарова і Путіна

У Новоогарьовому розпочалася зустріч прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, у переговорах з українського боку також бере участь міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ, перший заступник Кабінету Міністрів України Костянтин ЛЮБЧЕНКО і Тимчасовий повірений у справах України в РФ Євген ГЕРАСИМОВ.

З російського боку – перший заступник голови уряду РФ Віктор ЗУБКОВ, заступник голови уряду РФ Ігор СЄЧІН, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ, міністр економічного розвитку РФ Ельвіра НАБІУЛЛІНА, керівник Федерального космічного агентства Анатолій ПЕРМІНОВ, заступник керівника апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ, статс-секретар – заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН, голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.