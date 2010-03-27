Тігіпко про відставку Кужель: для мене це була певна поразка

Віце-прем`єр-міністр України, лідер партії "Сильна Україна" Сергій ТІГІПКО ще раз переконався в необхідності мати фракцію в парламенті, після того, як йому не вдалося добитися того, щоб Олександра КУЖЕЛЬ залишилася на посаді голови Держкомпідприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

Він зазначив, що всіма силами намагався не допустити її звільнення, проте цього зробити не вдалося, перш за все через те, що О.КУЖЕЛЬ не підтримали фракції, які входять до коаліції.

"Так, я ходив на яких міг рівнях, щоб КУЖЕЛЬ було залишено, але її не підтримали фракції, оскільки вона не належить ні до комуністів, ні до Блоку Литвина, ні до Регіонів. Більш того, жорстко критикувала під час виборів політику й пропозиції Парії регіонів", - заявив С.ТІГІПКО.

"Для мене це була певна поразка. Але для мене це було й певним завданням - до парламенту треба пробиратися, фракцію треба мати. Треба переконувати людей - голосуйте під час виборів за партії й думайте, кого вона приведе. Дивіться на фахівців. Нічого, старатимемося й працюватимемо на те, щоб під час парламентських виборів провести своїх професійних людей", - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що О.КУЖЕЛЬ висококласний фахівець у своїй справі, має підтримку підприємців, й тому необхідно прислухатися до її думки й використовувати її напрацювання, зроблені на посаді голови Держкомпідприємництва.

"Ми все зробимо, щоб її ідеї уряд чув - це буде розумно. Ми повинні бути розумним урядом, який уміє слухати всіх. Якщо треба, й опозиційний уряд", - заявив С.ТІГІПКО.

Говорячи про іноді дивні й несподівані, за спостереженнями експертів, призначення в уряді, С.ТІГІПКО зазначив, що зараз поки із цього приводу "переживати не варто".

"Я б сьогодні поки не розставляв якихось акцентів і не дуже переживав щодо кадрової політики. Йде політичний процес. Ми отримали коаліційний уряд. Коаліція - це завжди складно, це завжди треба скласти якісь частини й отримати єдине ціле - уряд", - зазначив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що на деякі посади дійсно призначено людей виходячи не з їхніх професійних якостей, а з політичних міркувань. Але такі люди, зазначив він, очолюватимуть колективи професіоналів. "Так, можуть якісь призначення кадрові когось здивувати, або бути несподіваними. Але це політики, під ними працює апарат і апарат професійний», - сказав він і зазначив, що як віце-прем`єр має намір уважно стежити за роботою економічного блоку. "Я прошу трохи зачекати. Дайте 2-3 місяці, й ви побачите, спрацює економічний блок чи ні. Зараз треба затиснутися, працювати й отримати результат", - сказав С.ТІГІПКО.