Уряд хоче викупити ділянки навколо Олімпійського і "знести гадючники"

Земельні ділянки навколо НСК «Олімпійський» будуть викуплені у власників у примусовому порядку на підставі норм закону.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» заявив віце-прем`єр з підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, зокрема, навколо київського стадіону планується створення «зони гостинності» з парками і гостьовими зонами, для чого необхідно знести декілька об`єктів, що знаходяться в безпосередній близькості.

«З компаніями, котрі володіють цими об’єктами, позиватися і не хочеться, і немає часу. Тому я думаю, що ми вдамося до закону про суспільні потреби. Тобто просто викупимо ці ділянки. Але за сьогоднішньою ринковою ціною. А не за позавчорашньою. Так буде швидше», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Окрім паркінгу, який залишився на місці ТРЦ «Троїцький», йдеться про декілька будівель на майданчику з боку Великої Васильківської.

«З іншого боку стадіону є ще кілька споруд, створених до епохи історичного матеріалізму, - ковзанка і кілька центрів такого ж віку. Ми запропонували спочатку побудувати нову ковзанку. Це недорого - до 30 мільйонів гривень. Будується вона місяців п’ять, а решту гадючників знести. І на їхньому місці зробити гарний парк і нормальні гостьові зони», - повідомив віце-прем`єр.