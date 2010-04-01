Регіонали сподіваються, що восени у них вже буде конституційна більшість?

Представник Президента у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що восени Верховна Рада може в цілому внести зміни до Конституції в частині строків повноважень місцевої влади в разі, якщо Конституційний Суд не висловить свої зауваження до відповідного законопроекту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що ухвалення сьогоднішнього законопроекту є першим кроком у врегулювання питання щодо місцевих виборів.

«Це правова передумова і перший крок», - сказав він.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, Конституційний Суд, розглянувши відповідний проект закону, дасть висновок, чи може Верховна Рада України рухатися далі в цьому напрямку.

«Конституційний Суд скаже, чи не буде це порушенням ст. 157, 158 Конституції України. Якщо не буде порушень, то я прогнозую, що цей закон буде голосуватися на наступній сесії», - сказав він.

Він також висловив думку, що фракція Партії регіонів при голосуванні в першому читанні та в цілому за цей документ буде відштовхуватися безпосередньо від рішення КС.

«Я прогнозую, що якщо це буде правовий шлях розв’язання ситуації, то, звичайно, підтримка буде», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, ВР направила на висновок Конституційного Суду законопроект щодо встановлення однакових строків повноважнь (по 5 років) місцевих рад і голів міст і сіл, та призначення їх виборів на 27 березня 2011 року.

Нині передбачено, що депутати міських рад обираються строком на п`ять років. При цьому сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами строком на чотири роки.