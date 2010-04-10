Лідери України висловили співчуття у зв’язку із загибеллю Качинського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Президента Польщі Леха Качинського.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

«Із великим сумом та невимовним болем в Україні сприйняли трагічну звістку про авіакатастрофу літака, на якому перебували Президент Республіки Польща Л.Качинський з дружиною та представники політичного і духовного керівництва держави”, - йдеться заяві.

Як зазначається у документі, “у час глибокої жалоби ми поділяємо важкий біль втрати дружнього польського народу і сумуємо з родинами загиблих”.

В.ЯНУКОВИЧ від імені народу України та від себе особисто передав глибокі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих та всьому польському народу.

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ надіслав урядову телеграму-співчуття голові Ради міністрів Республіки Польща Дональду ТУСКУ у зв’язку із трагічною загибеллю Президента Польщi Леха Качинського. Й передав слова підтримки родинам загиблих.

Також співчуття у зв`язку з загибеллю в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського висловила лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у заяві Ю.ТИМОШЕНКО, оприлюдненій на її офіційному сайті.

“Висловлюю найглибші співчуття у зв’язку з авіакатастрофою, що сталася сьогодні під Смоленськом. Це страшна трагедія, яку важко зрозуміти і неможливо усвідомити. Навіть одне життя є безцінним”, - йдеться заяві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ще трагічніше, коли йдуть люди, які визначають обличчя Європи та світу.

“Саме такою людиною був Президент Польської Республіки Лех Качиньський - справжній патріот Польщі і друг України. Хочу висловити співчуття близьким і рідним загиблих. Схиляю голову в скорботі разом з польським народом, який зазнав непоправної втрати”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Смоленській області під час заходження на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 людини.

Разом із тим МЗС Польщі повідомив про 88 пасажирів літака.

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