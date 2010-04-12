Тимошенко вимагає від Азарова «терміново» подати проект бюджету-2010

Об’єднана парламентська опозиція вимагає від Кабінету міністрів до кінця цього тижня подати до Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік і Програму діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання Ради опозиції заявила журналістам лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, той факт, що Кабмін в установлені терміни не подав до парламенту необхідні документи, дає можливість говорити, що це закладає умови для порушення фінансової стабільності в країні.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що нинішньою владою тільки протягом березня виконаний бюджет на 70%.

«Ми хочемо звернутися до влади з вимогою терміново на цьому тижні подати програму діяльності уряду і подати проект бюджету на 2010 рік», - сказала лідер БЮТ.

Вона назвала нісенітницею заяви влади, що причиною неподання цих документів до ВР є відсутність ціни на газ. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що ціна на газ для населення жодним чином не пов’язана з російськими переговорами, оскільки українське населення отримує газ власного видобутку. «І тому нема ніяких причин міняти ціну на газ для населення», - сказала вона.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, Кабінет міністрів під її керівництвом сформував ціну на газ для підприємств у 2010 році на рівні 2009 року. За її словами, протягом 2009 року в газові сховища був закачаний природний газ по ціні нижче, ніж 200 доларів за тисячу кубометрів, що дало можливість накопичити газові резерви. «Те, що сьогодні уряд АЗАРОВА, а скоріше, уряд ЯНУКОВИЧА, хоче підняти ціни на газ для промисловості – це не обумовлено контрактами з Росією, а обумовлено тим, що вони просто хочуть розрахуватися з «РосУкрЕнерго» за рахунок держави», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Єдиною справжньою причиною, за її словами, є те, що уряд не може збалансувати бюджет, а також те, що розрив між доходами і видатками становить 17% ВВП.