У Європі думають, що трагедія підштовхне Росію до розкриття архівів

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ сподівається, що Росія розкриє усі матеріали по трагедії у Катині.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Вчора (11 квітня – УНІАН) зі мною контактував один з представників польського уряду і повідомив, що ПУТІН пообіцяв відкрити всі документи по трагедії”, - сказав комісар Ради Європи.

Він зазначив, що сподівається на те, що таке рішення буде прийнято російською владою.

“Здається, що трагедія з літаком польського Президента підштовхнула владу Росії до розкриття усіх документів”, - сказав Т.ХАММАРБЕРГ.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Сейм Польщі закликав Росію оприлюднити всі документи стосовно масових розстрілів польських громадян у Катині.

Поляки безрезультатно добивалися доступу до радянських архівів, які Росія отримала у спадок від СРСР, щоб дослідити документи стосовно розстрілу НКВС польських офіцерів у березні 1940 року.

Офіцерів, яких утримували у концентраційних таборах після захоплення Польщі, розстріляли у селі Катинь поблизу Смоленська, в селі Мідне біля Твері та під Харковом.

За даними польських істориків, війська НКВС розстріляли від 15 до 19 тисяч офіцерів, що становило половину офіцерського складу тодішньої армії Польщі.

У 2004 році Військова прокуратура РФ закрила розслідування цієї справи. Російська влада також відмовилася реабілітувати розстріляних польських офіцерів і визнати родичів жертв постраждалими.

У грудні 2009 року Європейський суд із прав людини у Страсбурзі за позовом родичів загиблих офіцерів зобов’язав російську владу надати дані про розслідування так званої Катинської справи до 19 березня 2010 року.

”Катинська справа” про розстріл тисяч полонених польських військовослужбовців співробітниками НКВС довгі роки ускладнювала відносини між двома країнами.