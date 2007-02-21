ДемПУ закликає національно-демократичні сили до об’єднання
Таку заяву в УНІАН зробила Ганна Антоньєва
Демократична партія України закликає партії та організації національно-демократичного спрямування об’єднатися у єдиний політичний блок під можливою назвою "Українська демократична правиця".
Відповідну заяву сьогодні на прес-конференції в УНІАН проголосила голова ДемПУ Ганна АНТОНЬЄВА.
Як ідеться у заяві, Демократична партія України усвідомлює, що "сьогодні у державі склалася непроста суспільно-політична ситуація" і з метою її покращення партія "звертається до всіх партій і громадських організацій національно-демократичного спрямування - Народного Руху України, Української народної партії, партії "Пора", ВО "Свобода", "Національна самооборона", інших ідеологічно близьких політичних організацій" об’єднатися в політичний блок.
При цьому, як зазначається e заяві, ДемПУ "заявляє про готовність відкинути власні лідерські амбіції".
За словами Г.АНТОНЬЄВОЇ, на першому етапі об’єднання ДемПУ пропонує створити Раду політичних партій. "Саме Рада партій зуміє об’єднати те, що нас об’єднує, і знайти компроміси щодо розбіжностей, які нас роз’єднують", - сказала вона.
Крім того, до співпраці у Раді ДемПУ пропонує залучити партії демократичного спрямування з інших країн та міжнародні організації.
Як зазначила лідер ДемПУ, попередні переговори уже відбулися з керівництвом НРУ, деякими представниками інших партій.
Г.АНТОНЬЄВА також зауважила, що очолювана нею партія "активно співпрацює (з політичними силами - УНІАН) на рівні районів, областей і недопрацьовує на загальноукраїнському політикумі".