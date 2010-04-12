Яценюка записали як голову партії «Фронт змін»

Політична партія «Фронт змін» надіслала у Міністерство юстиції офіційне повідомлення про обрання нового партійного лідера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, позачерговим партійним з’їздом прийнято рішення про обрання головою партії Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Відповідно до статуту партії, голова є вищою посадовою особою організації, яка визначає політичний курс, готує та виносить на розгляд з’їзду програму партії, приймає політичні рішення.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про зміни у складі керівних органів партії «Фронт змін» та внесло зміни до Реєстру політичних партій України. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Політичну партію «Фронт змін» було зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2007 року та внесено до Реєстру політичних партій під №140.

Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.