Україна могла б отримати від Росії серйозні поступки за відмову від НАТО

Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр СУШКО вважає, що Україна в обмін на відмову набути членство в НАТО могла б отримати від Росії серйозні поступки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СУШКО сказав на прес-конференції «Активізація українсько-російського діалогу» у Києві.

«Я вважаю, що взамін на відмову України від наміру набути членство в НАТО Україна могла б отримати від Росії серйозні рішення, поступки в питаннях, які важливі для України», - сказав експерт.

О.СУШКО відзначив, що він взагалі виступає проти того, щоб торгувати національними інтересами, але якщо вже торгувати, то хоча б за щось. «Тут мене дещо турбує, що це питання було здано Росії безкоштовно», - додав він.

При цьому експерт зауважив, що для Росії питання про не вступ України до НАТО є принциповим стратегічним питанням.

Він також зазначив, що, наприклад, в експертному середовищі обговорювалася модель, коли Україна могла б відмовитись від вступу в НАТО, проголосити нейтралітет, а взамін Росія відмовляється від ідеї пролонгації базування свого Чорноморського флоту на території України, оскільки нейтральна країна не може мати на своїй території жодних іноземних військових баз.

«Однак українська сторона на це не пішла і фактично принесла це питання як подарунок російським партнерам», - сказав експерт.

На думку О.СУШКА, це було зроблено «немудро і в такий спосіб, з якого Україна нічого, окрім моральної сатисфакції, з російської сторони не отримала».