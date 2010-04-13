Томенко заявляє, що Тимошенко не пускають на телеекрани

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє про появу ознак згортання свободи слова та відродження цензури на телеканалах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба М.ТОМЕНКА.

“Останнім часом з’явилися всі підстави стверджувати, що в Україні розпочато згортання свободи слова та відродження цензури на телевізійних каналах. Діяльність опозиційних сил на переважній більшості телеканалів практично не висвітлюється, або ж подається упереджено і тенденційно. Натомість, діяльність президента та уряду, проурядової коаліції висвітлюється позитивно-пафосно та запопадливо”, – заявив М.ТОМЕНКО.

За його словами, журналісти окремих телеканалів зізнаються, що їм заборонено видавати в ефір об’єктивні матеріали про опозицію, так само як і заборонено критикувати будь-які дії влади. “Якщо подивитися новини на провідних телеканалах країни, складається враження, що влада не припускається помилок. Це хибне враження, це маніпуляція свідомістю, що приносить шкоду ключовим принципам демократії. Для прикладу можна навести телеканал «Інтер» та телевізійну передачу «Велика політика» з Євгеном КИСЕЛЬОВИМ. Впродовж кількох тижнів організатори обіцяли надати можливість для виступу лідеру об`єднаної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО. Однак обіцянки так і залишилися обіцянками. Слово у «Великій політиці» отримують лише урядовці, та окремі політики з так званої «телевізійної» опозиції, яку затвердила сама влада”, – заявив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО звернувся до власників українських телеканалів, до журналістів “з рекомендацією привести власну інформаційну політику у відповідність до вимог чинного законодавства та усунути очевидний дисбаланс в новинах”.

“Я хочу нагадати, що коли ми були при владі, представники опозиції (тобто – сьогоднішній президент і уряд) мали можливість безперешкодно заявляти свою позицію на будь-якому телеканалі і в будь-який час. Однак після президентських виборів ситуація кардинально змінилася. Влада вирішила, що лише вона має монопольне право на інформаційну присутність в телеефірі. Будь-яка нова влада в перші дні свого правління зобов`язана продемонструвати українському суспільству і світу свої реальні наміри, свої принципи та погляди. Головний тест для нової влади – це тест на демократію. Поки що вона цей тест провалює”, – заявив він.