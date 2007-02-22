Коаліція пішла на демонстрацію сили перед Ющенком

Експерти пояснюють провал голосувань у Верховній Раді за кандидатури Володимира ОГРИЗКА і Віктора КОРОЛЯ на посади міністра закордонних справ та голови Служби безпеки України загостренням протистояння між Президентом та правлячою коаліцією.

Про це свідчать результати експерт-опитування Центру досліджень політичних цінностей, передані УНІАН.

Зокрема, політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що “найбільш просте і точне пояснення - тому що і КОРОЛЬ і особливо ОГРИЗКО стали заручниками нинішньої кризової ситуації в парламенті, а також чергового загострення відносин між Президентом, з одного боку, і урядом та парламентською коаліцією, з іншого боку”. При цьому, на його думку, якщо Президент знову подаватиме ці кандидатури в конфліктній ситуації - це не вирішить проблеми, а швидше зажене її в глухий кут. В.ФЕСЕНКО вважає, що треба зняти кризову ситуацію у Верховній Раді, у відносинах між вищим інститутами державної влади, а далі вже в спокійній атмосфері розглядати кандидатури на посади голови СБУ і посаду міністра закордонних справ України.

Експерт Олесь ДОНІЙ заявляє, що коли антикризова коаліція боролася за відставку Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ, то проявляла готовність голосувати за будь-яку іншу кандидатуру, запропоновану Президентом, і зокрема, за В.ОГРИЗКА. Однак, на його думку, за кілька місяців ситуація кардинально змінилася. З одного боку, “регіонами” зуміли увести в дію свою редакцію Закону про Кабмін, що суттєво посилило їхні позиції. З іншого боку, В.ЮЩЕНКО в боротьбі за залишки власних повноважень нарешті звернувся за допомогою до потенційного союзника - БЮТ, і президентська сторона виступила з серією ініціатив, спрямованих проти всебічного наступу “регіоналів”. “Тому ОГРИЗКО і КОРОЛЬ просто стали заручниками важкого переговорного процесу (а, по суті, протистояння) між президентською та урядовою сторонами. “Регіоналів” в цьому переговорному процесі цікавить, щоб В.ЮЩЕНКО відмовився від претензій на перегляд Закону про Кабмін в Конституційному Суді, спроб скасування політ реформи (або через Конституційний Суд, або через референдум), і від ідеї Юлії ТИМОШЕНКО провести дострокові парламентські вибори”, - підсумував він.

Схожу думку висловив і екперт Юрій ЯКИМЕНКО. Він вважає, що коаліція вирішила продемонструвати Президенту, що такі питання треба вирішувати з нею шляхом досягнення якихось особливих переговорів, переконання, стимулювання певними засобами для того, щоб ці кандидатури були підтримані. “Це демонстрація сили, своїх власних можливостей”, – сказав він. Політолог додав, що те, що сталося, було передбачуваним, і свідчить про те, що далі розвиток відносин між коаліцією, урядом і Президентом продовжиться за сценарієм наростання конфліктів і, швидше за все, ця тенденція збережеться. “До круглого столу, про який говорив Президент, коаліційна сторона не готова”, – додав він.