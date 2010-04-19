Через Азарова глядачів не пускають до залу "України"

У столичному Національному палаці «Україна» відвідувачів вистави зірок театру La Scala, які запізнились на початок вистави на кілька хвилин, не пускають до зали через присутність прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Людей не пускають до партеру, натомість пропонують піднятися на балкон найвищого ярусу, зазначається в повідомленні.

За даними БЮТ, білетери пояснюють це тим, що в залі знаходиться прем’єр М.АЗАРОВА, у зв’язку з чим охоронці чиновника заблокували всі входи і виходи до зали одразу після початку вистави.

Люди відмовляються займати місця на балконах, оскільки сплатили за квитки близько 3 тис. гривень. Вистава розпочалася о 19.00.

При цьому в БЮТ нагадали, що вчора під час перегляду М.АЗАРОВИМ та іншими урядовцями кінострічки «Стомлені сонцем-2» був паралізований рух у центральній частині Києва, щоб чиновники могли комфортно дістатись до кінотеатру.