Янукович обурився суддями, які замовляють на свята іноземних рок-зірок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив правоохоронним органам перевірити джерела надходження коштів у суддів, які «замовляють собі на свята іноземних рок-зірок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час засідання Національного антикорупційного комітету, яке відбулось сьогодні в Адміністрації Президента.

Він підкреслив, що велике занепокоєння викликає ситуація із корупцією серед представників судової системи. Водночас, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, правоохоронні органи викривають дуже мало фактів порушень закону суддями. Як пояснив Президент, це пояснюється, з одного боку, недостатньою та неефективною роботою правоохоронних органів в цьому напрямку, а з другого - високим ступенем латентності, тобто прихованості динаміки злочинності в судах та значною клановістю у цій сфері.

«Що це за судді, які влаштовують салюти на 100 тисяч доларів, їздять на дорогих автомобілях у супроводі трьох джипів і замовляють собі на свята іноземних рок-зірок?..», - навів Президент факти, посилаючись на інформацію, яку йому надала спецслужба.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ також констатував, що через високий рівень корумпованості судова система має надзвичайно низький рівень довіри у суспільстві.