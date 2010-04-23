Янукович прибув на з’їзд Партії регіонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув на другий етап XII з’їзду Партії регіонів, що проходить сьогодні в Українському домі у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, крім глави держави, участь у з’їзді беруть прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, члени парламентської фракції Партії регіонів, представники обласних організацій партії.

Порядком денним з’їзду передбачено обрання нового голови партії, адже чинний лідер цієї політичної сили В.ЯНУКОВИЧ на посту глави держави відповідно до Конституції не може офіційно очолювати будь-які політичні та громадські об’єднання. 3 березня В.ЯНУКОВИЧ припинив своє членство у Партії регіонів і передав повноваження керівника політичної сили прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

Також під час з’їзду делегати підіб’ють підсумки виборчої кампанії 2010 року і визначать завдання партії на майбутнє.

Крім того, обговорюватимуться заходи структурної розбудови партії, кадрові, а також інші організаційні питання.