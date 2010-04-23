Герман: жертви помаранчевого режиму чекають справедливості від Януковича

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН пропонує створити реєстр людей, «репресованих помаранчевим режимом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час свого виступу на XII з’їзді Партії регіонів, який пройшов у Києві.

«Ми повинні скласти реєстр тих людей, які в 2004 році були незаконно репресовані помаранчевим режимом, і яким не допомогли ані в 2006 році, ані поки що за 50 днів нашої влади. Ми дуже сподіваємось, пане Президент, на те, що наші люди, ті, що потерпіли, відчують вашу справедливість», - сказала вона, звертаючись до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.