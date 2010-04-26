Янукович сьогодні поїде на ЧАЕС
08:40, 26 квітня 2010Політика
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Президент прихопить із собою Шуфрича
Сьогодні на Чорнобильській атомній електростанції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у заходах, приурочених до 24-ї річниці трагедії на ЧАЕС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ покладе квіти до пам`ятника загиблим ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Він також ознайомиться з ходом реалізації заходів щодо зняття з експлуатації об`єкту «Укриття» та будівництва заводів з переробки твердих та рідких радіоактивних відходів.
Під час заходів Президента супроводжуватиме міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.
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