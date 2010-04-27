Отвори для голосування картками заліплені невідомою речовиною
10:31, 27 квітня 2010Політика
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Принаймні, на місцях членів фракції НУ-НС
Отвори для голосування картками народних депутатів у сесійній залі Верховної Ради заліплено невідомою речовиною.
Про це УНІАН повідомила народний депутат від НУ-НС.
Вона зауважила, що зараз не починається голосування, «оскільки отвори для карток заліплено». При цьому депутат уточнила, що принаймні заліплено отвори для голосуваня членів фракції НУ-НС, щодо решти – вона не знає.
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