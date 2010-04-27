Гризлов розказав, як вони з Литвином вітали один одного

Спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ і голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН привітали один одного з ратифікацією угоди щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю і взаємодії зі ЗМІ Держдуми РФ за наслідками телефонної розмови керівників парламентів.

«Ми привітали один одного з одночасною ратифікацією Угоди, що сталася сьогодні, між Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

«Ми підтвердили прагнення російських і українських парламентаріїв до активної спільної роботи. У числі найближчих заходів – засідання російсько-української міжпарламентської комісії 15-16 травня 2010 року», - додав він.