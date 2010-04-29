Люди Фельдмана пропонують Харкову альтернативу

У Харківській міській раді депутати – представники БЮТ, які на знак незгоди з рішенням лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про заміну Олександра ФЕЛЬДМАНА на Арсена АВАКОВА на посаді керівника Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», склали з себе обов`язки членів обласного бюро партії, заявили про створення депутатської групи «Харків – Вперед!».

Як передає кореспондент УНІАН, до складу депутатської групи увійшли Олена СТРОНОВА, Володимир НАКОНЕЧНИЙ, Віктор ЛАРЧЕНКО, Олександр ЗАБОЛОТНИЙ і Олександр ПИЛИПЕНКО. Керівником групи обрано В.НАКОНЕЧНОГО.

Депутати переконані, що вирішенням проблем Харкова й захистом інтересів харків`ян можуть ефективно займатися лише місцеві харківські політичні проекти, а не філіали загальнонаціональних партій.

«Для нас цінніше одне дерево, висаджене в Харкові, - ніж ООН, НАТО і СОТ, разом узяті. Наша ідеологія – харківський інтерес, а не націоналізм, комунізм та інші «ізми». Для нас первинне суспільство в особі нашої міської територіальної громади, а не держава, з її олігархічними, бюрократичними та іншими корупційними надбудовами та інтересами. Наша стратегія - змінювати не владу, а життя. Ми вважаємо, що Харкову сьогодні потрібен принципово новий політичний порядок денний, і ми готові його запропонувати», – сказано у відповідній заяві групи «Харків – Вперед!».

Крім того, депутати групи заявили, що з питань, які сприятимуть покращенню життя харків`ян, «Харків – Вперед!» голосуватиме в міськраді солідарно з провладною більшістю, але з питань, які в чомусь ущемлятимуть інтереси харківських виборців, – виступатимуть із радикальною опозиційною критикою.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою президії «ВО «Батьківщина» від 21 квітня 2010 року, народного депутата О.ФЕЛЬДМАНА було звільнено з посади голови Харківської облорганізації «Батьківщини» «за власним бажанням». З 22 квітня 2010 р. виконуючим обов`язки голови Харківської облорганізації «Батьківщини» призначено колишнього губернатора Харківської області А.АВАКОВА. Водночас О.ФЕЛЬДМАН відмовився від пропозиції Ю.ТИМОШЕНКО очолити міську парторганізацію.

У зв`язку з цими кадровими рішеннями, ряд місцевих депутатів від БЮТ, а також заступники керівника обласної парторганізації склали з себе обов`язки членів обласного бюро партії, керівників партійних організацій та керівників фракцій БЮТ у місцевих радах.