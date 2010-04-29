Тимошенко: зараз немає чесних шляхів доводити інформацію

Юлія Тимошенко закликає громадськість та опозиційні політичні сили до консолідації та створення передумов для оголошення дострокових виборів до Верховної Ради. На думку лідера “Батьківщини”, парламенту потрібна “інша більшість”.

"Ми знаємо, що у парламенті немає більшості, але ми бачили, що опір не приніс ніякого результату – ратифікація відбулася. Залишається тільки денонсація. Тобто потрібна інша більшість в Верховній раді..." - заявила Тимошенко сьогодні під час Інтернет-конференції.

Політик підкреслила, що “така угода (про Чорноморський флот) не є добром для України. По-друге, ми маємо усвідомлювати, що зараз немає чесних шляхів доводити інформацію, наприклад, на телебаченні. Третє. Ми зобов’язані консолідуватися, щоб влада розуміла, що опір є. Наш опір - і в парламенті, і на вулицях, але треба створити координаційну систему – Комітет захисту України", - додала Тимошенко.