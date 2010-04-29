Київські депутати вимагають від ВР денонсувати харківські угоди

Київський БЮТ зібрав 33 підписи під зверненням депутатів Київської міської ради до народних депутатів України з вимогою на пленарному засіданні парламенту 11 травня прийняти закон про денонсацію антидержавної Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Під відповідним зверненням підписались усі 32 депутати фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київраді та один депутат від фракції Блоку Віталія Кличка Людмила ЗАКРЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді.

«Необхідність такого заклику пов’язана із позицією громадян України, які висловили своє неприйняття подовження договору перебування Чорноморського флоту Росії на території нашої держави мітингом під стінами Верховної Ради, та 100 тисячами підписами, збір яких триває в усіх регіонах України», - йдеться у тексті звернення до Верховної Ради.

Депутати Київради акцентували увагу на зумисному нехтуванні Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ думкою населення та політичних сил, а також на зухвалому застосуванні силових дій.

«Керування країною в ручному режимі новообраним Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ неприпустиме, але очевидне. Підтвердженням цього є Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України до 2042 року, яка була укладена одноосібно, в інтересах окремих людей іншої держави та всупереч Конституції України», - наполягають депутати Київради.

Київський БЮТ нагадав, що Президент В.ЯНУКОВИЧ порушив статтю 17 Конституції України «Захист суверенітету і територіальної цілісності України», відповідно до якої на території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Депутати висловили своє обурення з приводу подій у парламенті 27 квтіня під час прийняття закону про ратифікацію цієї угоди, які побачив увесь світ. «Така поведінка і спосіб прийняття рішень не прикрашає ані депутатів, ані можновладців, ані Україну в цілому», - написано у зверненні, яке буде передано кожному з 450 народних депутатів України.