Грищенко побачив шанс України стати «великим прибутком для Європи»

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО переконаний, що угода про пролонгацію термінів базування російського Чорноморського флоту на українській території дозволить вибудувати позитивний та довготерміновий план співпраці України з Росією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, таку думку К.ГРИЩЕНКО висловив в інтерв’ю німецькій газеті "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (29 квітня 2010 року), відповідаючи на запитання, як буде тепер позиціонувати себе Україна між Заходом і Сходом.

"Ми робимо дві речі. Новий договір надасть змогу, з одного боку, спроектувати позитивний, довготерміновий план нашої співпраці з Росією. Однак наше майбутнє - у ЄС. Але у досягненні нашої мети є своя межа. Ми хочемо якомога швидше належати до ЄС, однак ми також усвідомлюємо, що ми цього не досягнемо, просто стукаючи у двері", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

На його думку, зараз Україна повинна сконцентруватися на практичних цілях, а саме: підписати угоду про асоціацію, лібералізацію, а в кінцевому результаті і скасування візового режиму. "Ми також розуміємо, що показники обсягів нашої торгівлі з Росією, Казахстаном, Білоруссю наближаються до показників, які ми маємо з ЄС. Отже, якщо ми хочемо забезпечити рух нашої країни вперед, тоді нам потрібно розширювати доступ до російського ринку. Росія є тією країною, з якою ми можемо реалізовувати великі проекти", - пояснив міністр.

На його думку, Україна згодом може стати "великим прибутком для Європи". "Найважливішим викликом в наступні десять років стане те, як прогодувати такі країни, як Китай, Індію та Бразилію. А відтак, українське сільське господарство має стати не тим, що бояться французи, а тим, що ЄС має розглядати як ресурс", - впевнений К.ГРИЩЕНКО.