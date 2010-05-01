У львівському готелі, який сьогодні згорів, мало бути весілля

Практично повністю ліквідовано пожежу в приміщенні львівського готелю «SV” на на вул. Пилипа Орлика, яка сплахнула близько 14:00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

Однак він зазначив, що у відпочинкових номерах мансардового приміщення ще є окремі осередки вогню, які наразі ліквідовуються рятувальниками.

За словами речника облуправління, на даний час інформації про потерпілих не надходило.

Сьогодні тут мало відбутися весілля, і саме в розпал пожежі до палаючої будівлі готелі сходилися запрошені гості з букетами квітів.

«Будівля готелю сильно пошкоджена, однак попри це молодятам та запрошеним на весілля вдалося зберегти добрий настрій, і церемонія святкування весілля перенесена в інший заклад», - повідомив представник МНС.

Причини пожежі з’ясовуються.