У львівському готелі, який сьогодні згорів, мало бути весілля
Гості сходилися з квітами
Практично повністю ліквідовано пожежу в приміщенні львівського готелю «SV” на на вул. Пилипа Орлика, яка сплахнула близько 14:00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.
Однак він зазначив, що у відпочинкових номерах мансардового приміщення ще є окремі осередки вогню, які наразі ліквідовуються рятувальниками.
За словами речника облуправління, на даний час інформації про потерпілих не надходило.
Сьогодні тут мало відбутися весілля, і саме в розпал пожежі до палаючої будівлі готелі сходилися запрошені гості з букетами квітів.
«Будівля готелю сильно пошкоджена, однак попри це молодятам та запрошеним на весілля вдалося зберегти добрий настрій, і церемонія святкування весілля перенесена в інший заклад», - повідомив представник МНС.
Причини пожежі з’ясовуються.