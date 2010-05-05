У Януковича кажуть, що Аделаджі за президентську компанію не дякували

В Адміністрації Президента України спростували інформацію деяких ЗМІ про нібито нагородження керівника релігійної організації «Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів» Сандея АДЕЛАДЖІ за участь у виборчій кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, віце-спікер отримав відповідь на своє звернення до В.ЯНУКОВИЧА стосовно роз’яснення ситуації із нагородженням Президентом України релігійних діячів, зокрема С.АДЕЛАДЖІ, який не є громадянином України, за результатами президентської виборчої кампанії.

У прес-службі М.ТОМЕНКА нагадали, у квітні ряд ЗМІ оприлюднив інформацію, в тому числі й відеоматеріал, про вручення подяки від імені Президента України «за активну участь у президентській кампанії 2010 року» керівникам та служителям окремих релігійних організацій. Подяки, які, за інформацією ЗМІ, вручав народний депутат 3-го скликання, глава Духовної Ради України В.ШУШКЕВИЧ, «за дорученням керівництва уряду» та «за дорученням Президента України», були оформлені на захищених голограмою бланках з символікою Партії регіонів, передвиборчою символікою кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА та підписом Президента України. Зважаючи на суспільний резонанс і неоднозначність таких подій, заступник голови ВР направив звернення Президенту України з проханням уточнити, чи справді мало місце відзначення подякою від імені та за підписом Президента України керівників різних релігійних організацій «за активну участь у президентській кампанії 2010 року».

У своєму зверненні М.ТОМЕНКО також зазначив, що особливу уваги привертає той факт, що, згідно з оприлюдненим відеозаписом, серед відзначених такою подякою присутній керівник церкви “Посольство Боже” С.АДЕЛАДЖА, який є громадянином Нігерії.

У відповіді глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ вдячний усім громадянам, які брали участь у голосуванні, водночас, він не приймав рішень щодо відзначення за результатами президентської виборчої кампанії будь-яких іноземних громадян, зокрема і С.АДЕЛАДЖІ.