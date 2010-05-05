У Луганську створено Громадський комітет порятунку України

Сьогодні у Луганську відбулися установчі збори обласного Громадського комітету порятунку України.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті, учасники зборів вважають за свій обов`язок створити народну трибуну, яка має «відповідати на тривожні сигнали часу голосом дозрілої до державницького життя великої української нації».

Учасники зборів вважають, що «нова влада України без дотримань не тільки юридичних тонкощів, а й положень Конституції з перших кроків своєї діяльності зухвало демонструє прояви антиукраїнства та антидержавництва: здає ґрунтовні суверенні засади Української держави; призначає затятих антиукраїнців на урядові посади; переписує історію України у дусі сталінізму та реваншизму; реабілітує найсумнівнішних героїв».

«Ми маємо постати на захист державного суверенітету України, демократії, європейського цивілізаційного вибору нашого народу. Таке право надає нам і такий обов’язок покладає на нас Конституція України, стаття 17 якої передбачає, що “захист суверенітету і державної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу», - зазначено у заяві.