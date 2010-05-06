Кучма питає, чому ціна за газ європейська, а за транзит - ні

Колишній Президент Леонід КУЧМА переконаний, що Україна має отримати для себе вигоду, продовживши перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

«Я підтримую те, що Чорноморський флот повинен залишитись, але я хочу, щоб все було розписано від «А» до «Я», що Україна отримає, що Україна віддає, і так далі, щоб був якийсь паритет, бо ми зацікавлені у самому тісному співробітництві з Російською Федерацією. Це я абсолютно чесно і відверто кажу, казав і буду казати…”, - сказав Л.КУЧМА.

Але, за його словами, “я задавав питання – де ціна оренди чорноморської бази? Повинна бути ціна, не доплата за рахунок бартерний, а ціна”. Тоді, на думку Л.КУЧМИ, “ми зможемо порівнювати, де, хто і в якому становищі знаходиться”. “Де світова ціна за транспортування (газу – УНІАН), чого вона знову залишилась на 10 років нижче європейської, бо ми європейську ціну платимо за газ?», - сказав Л.КУЧМА.

Разом з тим він висловив переконання, що навряд чи Чорноморський флот РФ пішов би із Севастополя після 2017 року. «Якщо був би 17-й рік зараз, Росія не пішла би із Севастополя. А якщо б пішла, то що робити. Ви знаєте, який там запас боєприпасів з простроченим терміном? А скільки людей без роботи? І так далі. Це занадто складна проблема», - зауважив колишній Президент України.