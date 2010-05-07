У Вінницькій області створено Комітет захисту України

У Вінницькій області створено осередок Комітету захисту України.

Як повідомляє офіційний сайт лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, сьогодні вона взяла участь у зустрічі з представниками опозиційних партій і рухів Вінницької області з питань координації опозиційної діяльності, у ході якої було ухвалено одностайне рішення про створення осередку Комітету захисту України Вінничини.

Метою створення осередку КЗУ є захист національних інтересів України спільними зусиллями політичних партій та громадських організацій на засадах рівності.

Станом на сьогодні до обласного осередку Комітету увійшли 27 організацій, серед яких політичні партії і громадські організації, зокрема, ВО "Батьківщина".

На зустрічі було обрано тимчасового координатора осередку КЗУ та ухвалено рішення про збори 12 травня, на яких визначатиметься організаційна структура та алгоритм діяльності опозиційних сил.