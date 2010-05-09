Томенко каже, що сьогоднішній день святкують не під тими гаслами

Заступник голови Верховної Ради України, учасник бойових дій в Афганістані Микола ТОМЕНКО переконаний, що сьогодні потрібно опікуватися зздоров’ям ветеранів, а не просуванням радянської ідеології в Україну.

На цьому М.ТОМЕНКО наголосив після участі у покладанні квітів до Могили Невідомого солдата у Парку Слави, що у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, відповідаючи на запитання журналістів він зазначив, що святкування 65-ї річниці з Дня Перемоги, показало дві особливості. Так, він підкреслив, що загалом святкування повинно було відбуватися під лозунгом «За ветеранів! За Український народ!», а відбулося під лозунгом «За Радянську батьківщину! За Сталіна!». «Якщо і надалі така тенденція збережеться, то наступне святкування ювілею Перемоги буде відбуватися під лозунгами «За Росію! За Мєдвєдєва!», - наголосив заступник голови ВР. «Складається враження, що чиновників на місцях намагалися так запопадливо показати, як вони підтримують нову генеральну лінію влади, що вже почали школярам роздавати Радянські прапорці, з якими вони повинні були вийти на мітинг», - сказав М.ТОМЕНКО.

«Другою особливістю або навіть таким парадоксальним цинізмом було те, що ідеологами пропаганди визначальної ролі Радянської армії в житті Українського народу стали державні політичні діячі, які в силу певних обставин жодного дня в цій армії не служили», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

«Все-таки, відзначивши 9 Травня, треба пам’ятати одне, що кількість ветеранів, які пройшли цю війну все менше і менше, а тому необхідно щоденно думати про їхнє здоров’я та їхні права, а не про просування на території України радянської ідеології», - додав М.ТОМЕНКО.