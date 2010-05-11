Свобода: об'єднаній опозиції треба звільнитися від зрадників

Базовим принципом діяльності Народного комітету захисту України має стати внутрішня люстрація.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Андрій МОХНИК сьогодні після підписання Декларації про створення Народного комітету захисту України, співорганізатором якого виступило ВО «Свобода», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Учасники Народного комітету захисту України мають провести внутрішню люстрацію свого членства, очиститись від зрадників, пристосуванців...”, - підкреслив А.МОХНИК.

За його словами, ВО “Свобода” братиме участь в усіх починаннях та акціях, спрямованих на протидію “антиукраїнському режиму ЯНУКОВИЧА”, і розглядає Народний комітет захисту України як один із інструментів для координації дій із боротьби з “українофобською владою”.

“Підписана Декларація є платформою для об’єднання зусиль та спільних дій у боротьбі з окупаційною адміністрацією Москви на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ. Комітет є координаційним органом, а не черговим надпартійним утворенням «під когось» чи торгівельною площадкою «під вибори», - заявив заступник голови ВО “Свобода”.

Проте, на його думку, виконати свої завдання Комітет зможе лише після запровадження принципу внутрішньої люстрації. “Кожен депутат, обраний від політсили, що входить до Комітету, який не підтримав своїми діями діяльність Комітету або пішов у владу, щоб бути «конструктивною опозицією», має бути виключений як з фракції, так із партії та підданий громадській обструкції”, - сказав А.МОХНИК.

Він закликав не впадати у розпач та “розводити плачі” по втраті України, а діяти.

Зокрема, підкреслив він, парламентські партії, які входять до Комітету, повинні домогтися розпуску парламенту будь-яким способом.

Крім того, зазначив А.МОХНИК, на сьогодні політичні сили, які стали учасниками Комітету чи заявили про наміри приєднатися, контролюють більшу частину місцевих рад, тому завдання кожного учасника Комітету зобов’язати всіх без винятку обраних від них місцевих депутатів домогтися, щоб місцеві ради ухвалили рішення про нелегітимність режиму Віктора ЯНУКОВИЧА.

І головне, на його переконання, “потрібно нарощувати тиск на антиукраїнську владу, проводити постійні акції, виводити людей на вулиці для захисту своїх соціальних та національних прав, відновлення історичної справедливості”.

“Це і буде та дієва робота, яка наповнить змістом підписану Декларацію», - заявив А.МОХНИК.