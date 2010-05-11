Регіонали пропонують подати Януковича на Нобелівську премію

Угоди, які підписує президент України Віктор Янукович із президентом Росії Дмитром Медведєвим, не будуть шкодити Україні.

Впевненість у цьому висловив депутат від Партії регіонів Валерій Бондик в ефірі "5 каналу" у понеділок увечері.

Говорячи про угоди, які планується підписати 17 травня на зустрічі президентів України і Росії, регіонал запропонував: "Давайте доживемо до 17 травня".

"Усі міжнародні договори відповідно до процедури, відповідно до закону про Кабінет міністрів, вони готуються - готуються відомствами, міністерствами, працює група найвищих інтелектуальних команд, юристи, міжнародники, економісти", - зазначив депутат.

"Два президенти, вивчивши матеріали... Повірте, жоден президент не діє на шкоду своїй країні. Жоден - такого не було в історії", - заявив Бондик.

"Ми зараз не можемо говорити про те, як буде (з угодами). Давайте дочекаємося (17 травня)", - запропонував він.

Коментуючи угоду про пролонгацію терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі на 25 років після 2017 року, Бондик висловив думку, що Україна отримала преференції, за які Янукович гідний похвали.

Регіонал зазначив, що в договорі про ЧФ РФ від 1997 року записано, що до 2017 року російський флот знаходиться в Криму, "а далі він автоматично продовжує дію".

"Так ми повинні президента Віктора Федоровича Януковича подати на Нобелівську премію миру. Чому? - тому що, маючи юридично вивірений договір, ми ще змогли... для України взяти якісь преференції", - заявив Бондик.

"Адже що таке флот? Це - робочі місця, це зарплати, це інфраструктура, які працює. Більш того, у російському флоті половина капітанів бойових кораблів - українці. Флагман російського флоту - полтавчанин, улюблений крейсер Володимира Путтіа - крейсер "Москва" ракетний, полтавчанин командир крейсера... Він ніколи не буде воювати проти нас", - упевнений регіонал.

"Наявність флоту - це елемент стабільності і безпеки для України. Більше того, суто стратегічно мені навіть здається, що Росія в цьому, можливо, навіть програла. Бо Чорне море - це усе ж таки внутрішнє море...", - заявив він.

Бондик також негативно відреагував на слова опозиційного російського політика Бориса Нємцова про те, що харківські угоді президентів України і Росії - це "огидний прецедент", який "розбещує" обидві сторони.

"Нехай (Нємцов) займається у своїй країні, не треба втручатися в наші справи. Більше того, не коректно і не політкоректно звучить порівняння з якоюсь дівкою", - сказав Бондик, коментуючи слова Нємцова про те, що харківські угоди нагадують ситуацію, "коли дівчину дорого купують, а вона ні задоволення, ні взаємності, ні, тим більше, любові не зазнає, а зазнає прикрощів і бажання помститися".

"Кого він має на увазі? Цілу країну має на увазі?... Що він узагалі мав на увазі?", - обурився "регіонал".

"Ви знаєте, я, напевно, подам позов до суду про захист честі й гідності України на цього громадянина Росії... Або хоча б до СБУ подам заяву - нехай його визнають персоною нон грата. Нехай у себе в Росії займається своєю політикою", - заявив Бондик

Українська правда