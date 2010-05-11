В Азарова пояснили, звідкіля взялася дефляція

Дефляція в квітні викликана сезонним зниженням цін на продукти – Мінекономіки

Дефляція в квітні 2010 року у розмірі 0,3% відзначена вперше з 2006 року і в основному викликана сезонним зниженням цін на більшість товарів продовольчої групи (0,7%).

Про це говориться в коментарі Міністерства економіки України, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Зокрема, ціни на молоко в квітні порівняно з березнем знизилися на 4%, яйця – 4,2%, фрукти – 2,2%, овочі – 2,1%.

Водночас другий місяць поспіль, зазначається в коментарі, на внутрішньому споживчому ринку спостерігається зниження ціни на цукор (на 6,5% у квітні, 3,9% у березні), що пов`язане з поступовим зниженням ціни на цей продукт на світовому ринку після стрімкого зростання наприкінці 2009 року і початку 2010 року.

(Станом на 23 квітня ціна на білий цукор на Лондонській біржі становила 487,1 дол. США за тонну (з початку року знизилася на 30,9%), ціна на цукор-сирець на Нью-Йоркській біржі становила 354,3 дол. США за тонну (знизилася на 40,4%). На внутрішньому споживчому ринку України, незважаючи на два дефляційні місяці, ціна на цукор у квітні все ще на 21,4% перевищувала рівень грудня 2009 року.)

Також, відзначають в Мінекономіки, в очікуванні доброго урожаю зернових у квітні спостерігалася тенденція до уповільнення зростання цін на хліб і хлібопродукти, які збільшилися лише на 0,7% (2,1% в березні і 3% в лютому).

Помірне зростання цін було зафіксоване на м`ясо і м`ясопродукти (0,7%) у зв`язку з відновленням попиту після завершення поста.

Продовження підвищення цін на бензин (у квітні на 1,8%, з початку року – на 13,3%) вплинуло на зростання цін/тарифів у транспортній діяльності (на 0,7%). На подорожчання бензину впливало: збереження високого рівня ціни на нафту на світовому ринку (середньомісячна ціна на нафту марки Brent станом на 23 квітня становила 84,9 дол. США за барель проти 80,7 дол. у березні); збільшення попиту на паливно-мастильні матеріали під час підготовки і проведення весняно-польових робіт.

Серед інших чинників, які впливали на формування цінової динаміки на споживчому ринку в квітні, Мінекономіки відзначає також зміцнення гривні на 0,74% - з 7,985 грн./дол. США на кінець 2009 року до 7,9259 грн./дол. США на кінець квітня.

Сприятливим чинником для зниження інфляції було також поступове відновлення довіри вкладників до банківської системи (за оперативними даними Національного банку, депозити фізичних осіб у квітні зросли на 5,1%, або на 11,13 млрд. грн., зокрема, в національній валюті – на 7,8%, або на 8,18 млрд. грн., в іноземній валюті – 2,6%, або на 2,95 млрд. грн.). При цьому грошова маса в квітні збільшилася на 3,4%, або на 16,9 млрд. грн. (впродовж січня-квітня на 4,9%, або на 23,82 млрд. грн.), готівка в обігу – на 3,1%, або на 4,79 млрд. грн. (на 1,8%, або на 2,86 млрд. грн.).

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року порівняно з березнем дефляція становила 0,3%, з початку року інфляція становила 4,4%.