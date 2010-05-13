Прес-тур на Міжнародний дитячий тенісний турнір ім. Юрія Кравченка

17 травня відбудеться прес-тур, присвячений відкриттю 3-го Міжнародного дитячого тенісного турніру імені Юрія Кравченка. Турнір, за традицією, проходить у тенісному клубі CAMPA (м. Буча, Київська область) з 17 по 22 травня 2010 року.

Збір журналістів 17 травня о 10.30. біля УНІАН (вул. Хрещатик,4). Трансфер: УНІАН-СAMPA-УНIAН (повернення - о 15.00).

Перед офіційним відкриттям турніру відбудеться прес-конференція, у якій візьмуть участь:

Андрій Медведєв – почесний віце-президент Федерації тенісу України, у минулому - четверта ракетка світу;

Герман Беньямінов – перший віце-президент Федерації тенісу України;

Леонід Буряк – головний тренер збірної України з футболу (1996 – 2000, 2003 – 2005);

Вікторія Шувайнікова, директор турніру;

Ірина Кравченко – почесний президент Благодійного Фонду ім. Ю.Кравченка.

Після завершення прес-конференції відбудеться фуршет, на якому представники ЗМІ в неформальній обстановці зможуть поспілкуватися з легендами вітчизняного спорту Андрієм Медведєвим та Леонідом Буряком.

Міжнародний дитячий тенісний турнір імені Юрія Кравченка - це єдиний в Україні турнір для дітей, який позначений у сітці Європейської федерації тенісу (Tennis Europe). У цьому році в змаганнях візьмуть участь 80 тенісистів з України, Ізраїля, Литви, Туркменістану, Молдови, Білорусі, Росії, Німеччини, Великої Британії. Змагання проходять під егідою Федерації тенісу України. Перед початком турніру відбудеться показовий сет між Андрієм Медведєвим і Леонідом Буряком, а маленькі спортсмени візьмуть участь у майстер-класі від української тенісної легенди.

Організатор турніру – Благодійний фонд ім. Ю.Кравченка.

Юрій Кравченко – міністр внутрішніх справ з 1996 по 2001 рр., який трагічно загинув у 2005 році. Теніс був його великим захопленням, і розвиток цього виду спорту в Україні відбувався за його безпосередньої участі. Ю.Кравченка вважали одним із найсильніших тенісних любителів у країні. Він регулярно надавав допомогу Федерації тенісу України. Особливу увагу він приділяв змаганням за участі маленьких спортсменів.

Акредитація та довідкова інформація: Єрмоленко Геннадій, тел.: 050-413-32-13 або 096-209-27-14 (Київстар); е-mail: kravchenko.cup@gmail.com