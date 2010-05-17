Тарасюк: кордон у Керченській протоці існує ще з 40-х років

Кордон між Україною і Росією у Керченській протоці існує ще з 40-х років минулого століття «і ніколи не ставився під сумнів». Про це на прес-конференції заявив екс-міністр закордонних справ України, народний депутат від НУ-НС Борис ТАРАСЮК, який зараз є мінгістром закордонних справ опозиційного уряду.

«На момент розпаду СРСР країни, які стали наступниками СРСР, заявили, що адміністративні кордони автоматично стають державними, отже кордон між Україною і Росією у Керченській протоці, на відміну від Азовського і Чорного моря, існував і існує досі», - цитує Б.ТАРАСЮКА прес-служба БЮТ.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що російська сторона намагається отримати контроль за Керч-Єнікальським судноплавним каналом у Керченській протоці і, відповідно, стягувати плату за прохід через канал. Через це Україна втратить значні надходження до держбюджету.

«Російська сторона прагне позбавити Україну контролю за тією частиною, яка знаходиться під її суверенітетом, а також поставити під сумнів лінію державного кордону у Керченській протоці і фактично зробити її акваторією спільного користування», - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, під час нинішнього візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до України планується створити спільну міждержавну робочу групу з питань кордону у Керченській протоці.

При цьому Б.ТАРАСЮК не виключає, що наслідком цього може стати втрата Україною контролю над островом Коса Тузла, який свого часу був предметом гострих суперечок між країнами.

«Хочу заявити від імені опозиційного уряду, що ми категорично виступаємо проти таких планів, які вкладаються в сценарій, написаний у Москві», - сказав він.

Окрім того, Б.ТАРАСЮК заявив, що опозиція буде всіма можливими діями та засобами протидіяти ухваленню рішення, яке б позбавило Україну суверенітету та контролю над Керченською протокою.