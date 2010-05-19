Експерт вирішив, що політична еліта перебуває в глибокій кризі

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що ідеологічна втомленість суспільства може призвести до посилення авторитаризму.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, політична еліта країни перебуває в глибокій кризі, демонструючи віддаленість від своїх виборців та їхніх проблем, що означає переростання політичної кризи в кризу ідей.

«У країні давно вже немає політичної кризи. Той колосальний розрив між політикумом і виборцями, тотальне нерозуміння суті проблем рядового українця – це все свідоцтво кризи ідей і свідомості еліти, а не соціально-політичної. Виборець сьогодні дезорієнтований, він не бачить позитивних змін, не розуміє, чому політики настільки безвідповідальні, і не бачить між ними різниці», - відзначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За словами експерта, така позиція основних політичних гравців призводить до зростання частини протестного електорату і посилення політичної апатії.

Експерт вважає, що «креативна криза в політичній комунікації може мати плачевні наслідки для країни». Зокрема, зазначає він, «політична втомленість суспільства призводить, як правило, до появи передумов до авторитаризму. Причиною цього може стати як ідейний вакуум опозиції, так і прагнення посилити вертикаль влади команди Віктора ЯНУКОВИЧА».